Reina su Gattuso: "E' il capitano di questa barca, ci mette sempre la faccia"

Pepe Reina, intervistato da Sky Sport, ha parlato di Gattuso e della prossima trasferta a Bologna: "Mi dispiace per tutti, lui mette sempre la faccia, è il capitano di questa barca. Tutti vogliamo reagire per raddrizzare una stagione che prima di giovedì non andava per niente male. Martedì bisogna andare a Bologna col coltello tra i denti, cercando di vincere questa striscia di partite prima delle vacanze e affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi".