REN-MIL (1-0): il Rennes è già in vantaggio, gran gol di Bourigeaud

vedi letture

Sono passati dieci minuti e il Rennes è già in vantaggio. Il Milan ha sprecato subito due o tre contropiedi importanti in campo aperto. Bennacer perde palla su una situazione di contropiede e i francesi ribaltano la situazione. Il pallone circola dalle parti di Bourigeaud che dai 20 metri fa partire un gran destro che si insacca preciso nell'angolino basso. Rennes in vantaggio e Roazhon Park infiammato. Il Milan ora deve tenere i nervi saldi e prendere in mano la partita.

Segui Rennes-Milan - match valevole per il turno di ritorno dei playoff di Europa League e che mette in palio un posto negli ottavi di finale della seconda competizione europea per club -, gara visibile a pagamento su DAZN e su Sky Sport. Se sei fuori casa oppure non hai possibilità di vedere la partita, e vuoi rimanere aggiornato in tempo reale su quello che accade al Roazhon Park di Rennes, azione dopo azione, segui il live testuale di MilanNews.it: CLICCA QUI.