Rennes-Milan, ballottaggio in attacco per Pioli: dubbio a destra

Vigilia di Rennes-Milan, match di ritorno dei PlayOff di Europa League. I rossoneri voleranno in Francia forti del netto 3-0 dell'andata, conquistato con una bella prestazione sul prato di San Siro. Con così tanti impegni ravvicinati mister Stefano Pioli quindi ha anche più margine per poter ruotare e magari far riposare chi fin qua ho giocato di più.

È in atto un ballottaggio in attacco: dubbio Chukwueze-Pulisic su chi giocherà dall'inizio. Lo statunitense, in evidenza anche a Monza da subentrato con un gol ed un assist in soli 45 minuti, può osservare un turno di riposo vista la mole di partite giocate quest'anno e nell'ultimo periodo. Sarbbe quindi un'altra chance per Chukwu, ad oggi ancora non inserito al 100% nelle logiche del Milan di Pioli.