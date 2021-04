Repubblica - Boban torna in pista: sarà capo del calcio UEFA

Dopo l'esperienza alla FIFA dal 2016 al 2019 e quella non positiva al Milan - conclusa nel febbraio 2020 con un licenziamento per giusta causa - Zvonimir Boban torna attivamente nel mondo del calcio e lo farà, secondo quanto riportato da Repubblica, da capo del calcio dell'Uefa, un nuovo ruolo manageriale creato appositamente per lui dal presidente Ceferin.

In particolare, Zorro - come veniva soprannominato ai tempi da numero 10 del Milan - si occuperà dei rapporti con le leghe e con i club, della gestione del Var nelle competizioni Uefa, della revisione dei calendari e della calendarizzazione più 'armonica' tra i campionati e le coppe. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare martedì, subito dopo la riunione del Comitato esecutivo dell'Uefa in programma lunedì 19.

Zvonimir Boban, al momento, è in causa con il Milan per il licenziamento subito l'anno scorso; secondo quanto deciso dal Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, non vi fu nessuna violazione degli obblighi contrattuali in seguito all’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il club rossonero, di conseguenza, ha puntato sul ricorso per cancellare - o quantomeno ridurre - il risarcimento di 5,37 milioni di euro da esercitare nei confronti del croato.