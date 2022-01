Repubblica: "Doppio zero". Fra Milan e Juventus vince la noia

"Doppio zero": è questo il titolo odierno di Repubblica dopo lo 0-0 di ieri sera tra Milan e Juventus. A San Siro a vincere è la noia, con le due squadre che non hanno fornito lo spettacolo che tutti si aspettavano (la colpa è anche del campo che era in pessime condizioni). Nuovo problema fisico per Ibrahimovic, costretto a chiedere il cambio al 28' per un dolore al tendine d'Achille della gamba destra.