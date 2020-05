Repubblica: "Il campionato fa l'appello. Tutti in campo, Spadafora frena"

"Il campionato fa l'appello. Tutti in campo, Spadafora frena": titola così questa mattina Repubblica in merito alla decisione del governo di dare l'ok agli allenamenti individuali per le squadre della Serie A. Sulla ripresa del campionato, però, il ministro dello sport continua a frenare: "Per ora non se ne parla". La giornata di mercoledì sarà molto importante, forse decisiva, perchè se ripartisse la Bundesliga anche la Serie A avrebbe ottime chance di ricominciare.