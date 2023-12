Repubblica - Milan, De Zerbi o Conte nel futuro. E Pioli è salvo solo grazie a Galtier e Gallardo...

Stefano Pioli è sempre più solo. Il Milan a dicembre è già staccato di 11 punti dall'Inter capolista in Serie A ed è stato eliminato dalla Champions League, non proprio ciò che auspicava e sperava a inizio stagione. Il tecnico del 18esimo Scudetto è stato criticato a più riprese e sembra non riuscire più a incidere come un tempo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, non è vero che il suo esonero non è mai stata un'idea per i rossoneri, semplicemente le circostanze sono state favorevoli al parmigiano.

La ricostruzione del quotidiano è la seguente: attualmente solo Ignazio Abate potrebbe sostituirlo e il club non lo ritiene pronto, mentre nei mesi scorsi il Diavolo aveva pensato a Christophe Galtier e Marcelo Gallardo, ma il primo si è poi accasato all'Al-Duhail in Qatar e il secondo all'Al Ittihad in Arabia Saudita, andando a complicare i piani della società, che si è trovata quasi costretta a trattenere Pioli.

I tifosi del Milan si stanno abituando all'idea di avere Roberto De Zerbi o Antonio Conte come proprio allenatore dal 2024-2025. Il tecnico del Brighton ha sempre più estimatori, mentre l'ex Inter piace a Zlatan Ibrahimovic, che però attende un ruolo operativo per convincerlo. L'ingaggio per l'ex commissario tecnico dell'Italia deve necessariamente essere almeno di 6 milioni di euro annui, altrimenti difficilmente accetterà.