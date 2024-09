Repubblica - Milan, Ibra e la "vendetta" contro Abate

L'edizione odierna di Repubblica titola così stamattina: "Eclissi di Zlatan. Gaffe, vendette e assenze la parabola di Ibrahimovic un totem in crisi social". Secondo il noto quotidiano, la posizione di Zlatan Ibrahimovic sembra essere un po' meno salda a causa di alcune gaffe sui social (il video con IShowSpeed con l'infelice gag omofoba non sarebbe piaciuta ai vertici di RedBird) e di alcuni comportanti dello svedese, come per esempio il fatto che si veda poco a Milanello.

Ci sono poi altri episodi, tra cui anche "la 'vendetta' contro l’ex compagno di squadra Ignazio Abate, suo amico storico, colpevole secondo la vulgata di non avere lanciato nella scorsa stagione, da allenatore della Primavera (una finale di Youth League), l’attaccante Maximilian Ibrahimovic (2006), figlio maggiore di Zlatan. Il quale, dopo l’addio di Abate ora sulla panchina della Ternana in serie C, avrebbe rincarato la dose, prima spostando dalla Primavera alla femminile Beniamino Abate, papà di Ignazio e preparatore dei portieri, e poi facendolo licenziare senza preavviso".