Repubblica - Milan, stasera contro la Salernitana per la 15^ volta su 18 partite in casa verrà sfondato il tetto dei 70 mila spettatori

I tifosi rossoneri stanno dimostrando un attaccamento incredibile al Milan di Stefano Pioli. A testimoniarlo è il dato delle presenze a San Siro in questa stagione: stasera contro la Salernitana, per la 15^ volta su 18 partite in casa verrà sfondato il tetto dei 70 mila spettatori (la media è superiore ai 72 mila spettatori). Lo riporta stamattina Repubblica che riferisce che le uniche eccezioni sono state: Milan-Dinamo Zagabria (61 mila spettatori per ragioni di ordine pubblico), Milan-Torino di Coppa Italia (58 mila) e Milan-Torino di campionato (68 mila).