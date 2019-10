"Piatek, chi si rivede ma al Milan non basta": titola così questa mattina Repubblica che analizza il 2-2 di ieri del Milan contro il Lecce che ha trovato il pari al 92', rovinando così il compleanno e l'esordio in panchina del neo tecnico rossonero Pioli. Piatek è tornato a segnare su azione dopo cinque mesi, ma purtroppo non è bastato al Diavolo per portare a casa i tre punti.