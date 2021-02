Repubblica: "Schiaffo sui diritti: la Serie A è spaccata e litiga fra Dazn e Sky"

"Schiaffo sui diritti: la Serie A è spaccata e litiga fra Dazn e Sky": titola così questa mattina Repubblica che spiega che ieri la Lega Serie A non è arrivata ad una decisione sulla cessione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. L'assemblea si è spaccata in due: dieci società volevano accettare subito l'offerta di DAZN (in corsa anche Sky), le altre invece no e quindi è stato inevitabile rimandare la decisione.