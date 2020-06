Repubblica - Serie A, la FIGC ha scelto la formula in caso di stop del campionato entro il 10 luglio

Anche se ormai lo stop del campionato appare improbabile con la quarantena sotf, la FIGC, come spiega questa mattian Repubblica, ha deciso la formula in caso di interruzione della Serie A entro il 10 luglio: play-off con quattro squadre (semifinali in casa della meglio piazzata e finale su andata e ritorno) e play-out tra la quart'ultima e la terz'ultima (in B diretta le ultime due).