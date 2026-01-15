Repubblica sul Milan: "Allegri accende la fiamma del Diavolo"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina sul Milan: "Allegri accende la fiamma del Diavolo". Stasera i rossoneri saranno impegnati sul campo del Como nel recupero della 16^ giornata di campionato, una gara da vincere a tutti i costi per accorciare sull'Inter che è ora a +6 dopo il successo di ieri contro il Lecce. Rispetto a domenica contro la Fiorentina torneranno titolari Tomori, Modric, Rabiot, Bartesaghi e Leao.

Intanto ieri mattina a Borgomanero, Max Allegri ha portato la Fiamma Olimpica in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco il suo commento: "Essere tedoforo durante il viaggio della Fiamma verso Milano per Milano Cortina 2026 è stato un grande onore e un’emozione intensa. La fiamma olimpica incarna valori fondamentali come impegno, rispetto, sacrificio e spirito di squadra, gli stessi che lo sport trasmette ogni giorno unendo persone e popoli. Portare la torcia ha rappresentato un momento di profondo significato umano e sportivo, simbolo di unione e continuità. Milano Cortina 2026 sarà un’occasione straordinaria per l’Italia di mostrarsi al mondo attraverso la forza dello sport. Negli ultimi 15 anni Milano è diventata una delle città più importanti al mondo, con una crescita esponenziale, e questo evento sportivo le darà ancora più lustro".