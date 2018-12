Repubblica titola: "Milan, notte maledetta: escluso dalle coppe senza aspettare l’Uefa"

L'edizione odierna di Repubblica titola così questa mattina: "Milan, notte maledetta: escluso dalle coppe senza aspettare l’Uefa". Con la sconfitta per 3-1 di ieri in casa dell'Olympiacos, i rossoneri sono stati eliminati dall'Europa League: si tratta di un colpo molto duro per il club di via Aldo Rossi che oggi conoscerà anche la sentenza dell'UEFA.