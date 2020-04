Repubblica titola: "Povero mercato: i giocatori valgono il 30% in meno"

"Povero mercato: i giocatori valgono il 30% in meno": titola così questa mattina Repubblica che spiega che il collasso economico dovuto all'emergenza coronavirus avrà conseguenze anche sulle squadre di calcio e sul mercato estivo. In questo scenario, i club cercheranno soprattutto di fare scambi tra di loro. Il valore dei giocatori scenderà di almeno il 30%, mentre gli acquisti di gennaio e lasciati in prestito sono già un cattivo affare in quanto ora costerebbero meno rispetto a tre mesi fa.