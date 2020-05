Repubblica titola: "Tre nodi irrisolti e dieci nuovi positivi. La Serie A resta ai blocchi di partenza"

"Tre nodi irrisolti e dieci nuovi positivi. La Serie A resta ai blocchi di partenza": apre così questa mattina Repubblica le pagine sportive. Ieri c'è stato il tanto atteso vertice tra la FIGC e il Comitato tecnico scientifico per parlare del protocollo in vista della possibile ripresa della Serie A. Tre nodi ancora da sciogliere: cosa succederà in caso di un nuovo positivo, dove trovare i tamponi per tutti e come mettere in sicurezza anche tutti quelli che circondano le squadre. Intanto, Fiorentina e Sampdoria hanno comunicato dieci casi /sei nei viola e quattro nei blucerchiati), mentre il Milan ha smentito la voce su tre positivi (due giocatori e un membro dello staff).