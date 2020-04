Resp. scouting AZ: "Badou? Grande prospetto ma ha bisogno di tempo"

Carlos Aalbers, responsabile scouting dell'AZ Alkmaar, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "Si gonfia la rete" e ha parlato di Boadu, attaccante recentemente accostato al Milan: "È un giocatore che ha grande senso del gol, può segnare tanto, e questo è fondamentale per un attaccante, poi grande velocità e forza fisica. È un profilo che è cresciuto nella nostra accademy. È ancora molto giovane, ma può fare degli importanti step in avanti nei prossimi mesi e anni. Il consiglio che gli darei è di ponderare bene il futuro immediato, gli farebbe bene giocare un'altra stagione con l'AZ prima di fare il grande salto, per non rischiare di bruciarsi. Milan e Napoli? In questo momento la priorità è sconfiggere il virus, non ci sono particolari sviluppi. Il mercato è piuttosto fermo per ciò che ne so io. Grande prospetto, ma ha bisogno di tempo”