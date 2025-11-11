Rete di Delprato, Marinozzi: "Un gol così non si può subire. Fofana..."

Nonostante il Milan sia a due punti dalla vetta della classifica, e a inizio stagione forse in molti avrebbero firmato per questa posizione in questa fase del campionato, non si può dire che il pareggio a Parma non abbia fatto male: i rossoneri hanno sperperato un vantaggio di due reti, maturato dopo un'ottima mezz'ora, alimentando le voci sull'inconsistenza mentale della squadra al cospetto delle squadre definite "piccole". A commentare il secondo gol incassato dai rossoneri, è stato il giornalista Andrea Marinozzi, sui propri canali social.

Il commento di Andrea Marinozzi: "È vero c'è un errore di Estupinan con Britschgi che cerca l'anticipo, una giocata strana, e si fa superare. Ma prima del cross di Britschgi, appena superato Estupinan, Fofana è nettamente in vantaggio rispetto a Del Prato: può difendere quello spazio e ostacolare il capitano del Parma. Non lo fa, Delprato arriverà ad anticiparlo trnaquillamente. Se fate attenzione anche agli altri giocatori in area di rigore, De Winter e Gabbia, sono in inferiorità numerica perché Saelemaekers non è allineato con gli altri ma è a centrocampo. Un gol così credo non si possa subire"