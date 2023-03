Retegui con l'Italia, Pres. Belgrano: "È un Batistuta: ha quella fame e quel gioco lì"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Nel corso della lunga intervista esclusiva rilasciata a Londra, al TransferRoom a Stamford Bridge, il Presidente del Belgrano Luis Artime ha parlato non solo di Bruno Zapelli e del 'suo' talento in Under 21 azzurra ma anche della convocazione di Mateo Retegui del Tigre con l'Italia di Roberto Mancini. "Un centravanti straordinario. Io sono stato un 9, lui è uno di quelli che cerca lo spazio, che ha fame di gol. Mi sembra un Batistuta, è quel tipo di giocatore. Ambidestro, ha colpo di testa, cerca spazi, fabbrica gioco ed è senza dubbio tra i migliori nove d'Argentina".