Retroscena Bennacer: strappato a Napoli, Fiorentina e Roma

Tra le note più positive di questo inizio di stagione, Ismael Bennacer si sta dimostrando un uomo chiave per il Milan di Pioli. Il centrocampista algerino, infatti, è una garanzia in termini di equilibrio e di qualità per il centrocampo rossonero che, con il suo innesto, ha trovato il tanto agognato regista che cercava da anni. Dopo un'inizio di stagione complicato fatto di prestazioni sottotono e tanti falli, Bennacer si è preso la squadra sulle spalle e sta dimostrando il motivo per cui il Milan abbia deciso ingaggiarlo.

A posteriori tuttavia si scopre che, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i rossoneri per aggiudicarsi l'attuale numero 4, hanno battuto la concorrenza di Fiorentina, Roma e soprattutto Napoli che si era mosso a Gennaio 2019 per bloccarlo. Un'operazione quindi, quella di Maldini e Boban, orchestrata con i tempi giusti e che sta permettendo al Milan di goderne i frutti domenica dopo domenica.