Retroscena Bild, Zidane telefona a Szoboszlai: "Vieni subito a Madrid"

Il suo nome è accostato ormai da tempo a big del calibro di Arsenal, Liverpool, Atletico Madrid e anche Milan, ma Dominik Szoboszlai - stella ungherese del Salisburgo - non si è ancora espresso sul proprio futuro. Secondo quanto riporta la Bild, inoltre, per cercare di convincerlo si sarebbe mosso direttamente Zinedine Zidane, il quale avrebbe chiamato il giocatore per convincerlo a scegliere il Real Madrid già dal prossimo mercato di gennaio, nonostante sia tutt'altro che certo il futuro dell'allenatore francese sulla panchina dei blancos. Sempre stando a quanto riporta il media tedesco, il giocatore sarebbe interessato al trasferimento in un club prestigioso come il Real, anche se ci sono delle trattative già avanzate tra il Salisburgo e il Lipsia, club gestiti dalla medesima proprietà.