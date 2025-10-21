Reunion nostalgica tra Ambrosini e Gattuso: "Veramente complicato da spiegare"

Oggi alle 12:50News
di Federico Calabrese

Reunion romantica dal sapore nostalgico. Massimo Ambrosini e Rino Gattuso, bandiere del Milan, si sono rincontrati come testimoniato da una foto pubblicata da Ambrosini sul suo profilo Instagram.

Nel ritratto si vedono i due, sorridenti mentre si abbracciano, con la seguente didascalia: "Veramente complicato da spiegare".