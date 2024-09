Reus: "Hummels avrebbe fatto comodo a tutte le migliori squadre europee”

Marco Reus, ex stella del Borussia Dortmund, si è così espresso a ilromanista.it sull'arrivo di Mats Hummels alla Roma: "Per me la Roma ha fatto un grande acquisto. Mats avrebbe fatto comodo a tutte le migliori squadre europee”.