Ricardo Rodriguez "Tutto può cambiare, in Italia è molto difficile"

In esclusiva ai microfoni di uzernerzeitung.ch, Ricardo Rodriguez ha parlato del suo momento al Milan: "Non ho giocato per tre partite, ma non significa nulla. Tutto può cambiare. Non so cosa succederà in futuro, so solo di essere un giocatore che vuole sempre scendere in campo. Mi sento bene, come ho sempre dimostrato. In Italia è molto difficile, è un calcio tattico. Tutte le squadre sono organizzate, preparate e si difendono bene"