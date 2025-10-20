Ricci a SportMediaset: "Vittoria che abbiamo cercato fino alla fine, sofferta, di gruppo"

Nel post partita di Milan-Fiorentina il calciatore Samuele Ricci è intervenuto in mix zone ai microfoni di SportMediaset.

Una vittoria da squadra, all'ultimo respiro

"Sapevamo che andavamo incontro a una partita molto complicata. Si era messa anche male. Però secondo me c'è stata anche una grande reazione del gruppo. Devo fare i complimenti anche a Rafa ovviamente, però i complimenti vanno anche a tutti i ragazzi, perché abbiamo fatto una partita straordinaria anche in un momento non facile".

Che area si respira nello spogliatoio?

"Siamo al Milan, quindi il nostro dovere è di vincere le partite. Sapevamo che era una partita complicata e sapevamo che l'importanza di questa partita perché con una vittoria saremmo stati primi. Quindi l'abbiamo cercata fino alla fine, vittoria sofferta, però una vittoria da gruppo".

Questa squadra può contare veramente su più uomini

"Sisi. Il mister lo ripete ogni giorno che siamo un gruppo, quindi c'è bisogno di tutti i componenti. Personalmente potevo fare anche meglio e devo mettere dentro un po' di ritmo partita, come giusto che sia, perché ho trovato meno spazio. Però sono contento del mio percorso e del percorso che sta facendo la squadra".