Ricci: "Ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente sano. Fuori dal campo? Famiglia e studio"

Samuele Ricci è uno dei protagonisti della nuova cover della rivista ICON, come testimonial delle Next Gen Icon: giovani talenti del mondo dello sport, dello spettacolo e della moda. Il centrocampista rossonero, nell'edizione del mese di dicembre, ha rilasciato anche qualche dichiarazione sulla sua carriera e in generale sul calcio.

Sull'arrivo a Empoli: "Ho cominciato a 5 o 6 anni. All’inizio mi volevano anche Fiorentina e Atalanta. Era un torneo a Livorno, quando avevo 8 anni"

Su chi è il più grande di sempre nel calcio: "Non l’ho visto, ma tutti mi dicono Ronaldo il Fenomeno. E poi naturalmente Cristiano (Ronaldo), poi Messi"

Sul Samuele fuori dal campo: "Faccio quello che fanno i ragazzi come me. Mi piace viaggiare, stare con la famiglia, con la mia ragazza. Studio (Economia e sta scrivendo la tesi, ndr). Mi riconoscono? Sì, mi riconoscono. Poi magari i professori non lo danno a vedere"

Su cosa serve per la crescita dei giovani talenti oggi nel calcio: "Serve la cura per le scuole calcio, che non è più quella di prima. Io ho avuto la fortuna di crescere in un ambiente sano, che ti fa imparare. E ricordo molta cura, molta attenzione nella preparazione"