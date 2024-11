Richiesta ufficiale della Serie A alla FIGC: finestra di mercato speciale dal 1° al 10 giugno

Adesso è ufficiale: la Serie A ha chiesto alla FIGC l'istituzione della speciale finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025. Nelle scorse settimane il massimo organo calcistico mondiale, la FIFA, aveva dichiarato che ci sarebbe stata la possibilità per le varie Leghe che avranno società impegnate nel Mondiale per Club della prossima estate di richiedere l'apertura del calciomercato nei primi 10 giorni di giugno e aspettavano la risposta da parte loro, che arriverà però direttamente dalla Federazione.

Richiesta inviata nelle ultime ore.

Nella giornata di oggi è arrivata appunto la richiesta direttamente dalla Lega Serie A alla Federcalcio italiana, con questa finestra che garantirà a tutti, ma soprattutto a Inter e Juventus che prenderanno parte alla competizione internazionale, di poter tesserare in anticipo rispetto al 1 luglio i giocatori per la nuova stagione sportiva 2025/26.

Palla alla FIGC.

La palla adesso passerà nelle mani della Federazione che dovrà discutere di questa possibilità per poi dare l'abbastanza scontato sì. In questo caso i calciatori che verranno acquistati in questa finestra di mercato potranno essere utilizzati fin dall'inizio del Mondiale per Club, con la data della prima partita fissata per il 15 giugno. Da capire poi cosa succederà con i contratti in scadenza il 30 giugno 2025, con la probabile proroga che dovrebbe arrivare come fu anche ai tempi del Covid.