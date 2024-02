Rientro Tomori, l'inglese liberatorio sui social: "Che bello!"

Fikayo Tomori è tornato ad allenarsi con il resto della squadra oggi, nella rifinitura pre Rennes-Milan, la partita che i rossoneri giocheranno domani sera in Francia valida per il ritorno dei playoff di Europa League, con il Milan che ha vinto l'andata a San Siro per 3-0. Nell'allenamento odierno, oltre a Fik, è tornato con il gruppo anche Pierre Kalulu, con Simon Kjaer e Christian Pulisic che hanno svolto un parte della seduta individualmente, aggregandosi al resto della squadra successivamente.

Tornando al difensore inglese, la sua felicità per il rientro è apparsa evidente, come dimostrato dalla Stories di Instagram da lui stesso postata: Tomori ha ripubblicato un contenuto in cui il Milan celebrava il suo rientro, e ha scritto: "ahhh che bello".