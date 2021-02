Rinnovo Gigio, Il Giornale e le parole di Raiola: "Lasciate in pace Donnarumma"

Anche sull'edizione odierna de Il Giornale trova spazio questa mattina la questione del rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Il quotidiano riporta le parole rilasciate ieri dal suo agente Mino Raiola: "Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera. Il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. È così e sarà così per sempre".