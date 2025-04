Rinnovo Maignan: il francese sarebbe nervoso per la situazione

Secondo quanto riferisce stamattina l'edizione odierna di Repubblica, ci sarebbe un po' di tensione tra Mike Maignan e il Milan per la questione rinnovo: un accordo di massima tra le parti è già stato trovato da tempo, ma po il club ha stoppato i dialoghi dopo qualche prestazione negativa del francese. Chi gli è vicino, racconta di un Mike nervoso per la situazione al punto che, se le cose non dovessero sbloccarsi rapidamente, potrebbe decidere di arrivare a scadenza (2026) per poi scegliere da solo la sua prossima squadra.

Le parole di Maignan sul suo futuro

Dopo l'ultima partita contro la Fiorentina, Mike Maignan ha parlato così a Sky del suo futuro: "Io mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni volta che la metto e ogni giorno. In questo momento ti dico la verità, non voglio parlare di contratto: voglio parlare di calcio e trovare l'equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento".