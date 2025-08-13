TOP NEWS del 12 agosto - Le parole di Estupinan e Terracciano, visite mediche per De Winter, Thiaw al Newcaslte

TOP NEWS del 12 agosto - Le parole di Estupinan e Terracciano, visite mediche per De Winter, Thiaw al NewcaslteMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Niccolò Crespi

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 12 agosto 2025:

Estupinan: "Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili. Theo? Ora è il mio turno"

P. Terracciano: "Essere al Milan è un motivo di orgoglio. Ero curioso di conoscere Maignan"

De Winter è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan

Athekame-Milan, se andasse in porto sarebbe il trasferimento più caro dell'estate svizzera

Malick Thiaw ceduto a titolo definitivo al Newcastle