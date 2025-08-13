TOP NEWS del 12 agosto - Le parole di Estupinan e Terracciano, visite mediche per De Winter, Thiaw al Newcaslte
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, martedì 12 agosto 2025:
Estupinan: "Non vedo l'ora di vincere più titoli possibili. Theo? Ora è il mio turno"
P. Terracciano: "Essere al Milan è un motivo di orgoglio. Ero curioso di conoscere Maignan"
De Winter è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan
Athekame-Milan, se andasse in porto sarebbe il trasferimento più caro dell'estate svizzera
Bravo Tare, grande acquisto! Allegri, una garanzia! Leoni occasione persa. La verità su Hojlund!di Carlo Pellegatti
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Estupinan visto dall'Ecuador: "È al pari di Theo e di gran lunga superiore in certi aspetti"
Antonio VitielloSi riparte: tutto nelle mani di Allegri. Mercato: centrocampista del futuro. Altri tre acquisti
