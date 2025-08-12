VIDEO MN - De Winter è arrivato alla clinica La Madonnina per le visite mediche con il Milan
Come testimonia il video girato dall'inviato di Milannews.it, Koni De Winter è arrivato pochi istanti fa alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche con il Milan. Una volta terminate, il giocatore belga, che arriva a titolo definitivo dal Genoa per circa 20 milioni di euro (bonus inclusi), è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto.
Nella giornata di domani, invece, De Winter sarà a Milanello per svolgere il suo primo allenamento con a sua nuova squadra agli ordini di mister Max Allegri, con cui ha già lavorato ai tempi della Juventus.
