Rinnovo Milan-Emirates: il nuovo accordo prenderà il via nel 2026, avrà una durata quinquennale e scadrà nel 2031

Nella giornata di ieri, il Milan annunciato di aver rinnovato la sua partnership con Emirates che continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent'anni al fianco del Club: "Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent'anni al fianco del Club. Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale".

Il portale Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) riporta alcuni dettagli di questo rinnovo: il nuovo accordo prenderà infatti il via nel 2026, avrà una durata quinquennale e la nuova scadenza è fissata nel 2031. Per quanto riguarda le cifre, dopo aver versato 19 milioni di euro nelle casse rossonere nella stagione 2023-2024, nel successivo esercizio al 30 giugno 2025 il Diavolo dovrebbe avere messo a bilancio tra i 20 e i 25 milioni di euro, mentre il corrispettivo crescerà a 30 milioni nel 2025/26, ultimo anno prima del rinnovo.

Il nuovo accordo, come anticipato anche da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), prevede un aumento del 20% sulla base fissa, il che porterebbe nelle casse rossonere circa 35 milioni annui per continuare ad avere Emirates come sponsor principale sulle maglie da gioco della prima squadra maschile, Milan Futuro, Primavera e tutto il settore giovanile maschile.

