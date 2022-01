Rinnovo Theo, l'annuncio potrebbe arrivare entro fine mese

Il rinnovo del contratto con il Milan è sempre più vicino. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez firmerà presto il nuovo accordo con il club rossonero. L’attuale scadenza - fissata per l’estate 2024 - verrà posticipata di due anni, fino al giugno 2026. L’intesa tra le parti è già stata trovata: ogni giorno è buono - scrive la rosea - per l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare entro la fine del mese.