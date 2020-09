Rio Ave prima e Spezia poi: Pioli si gioca molto in quattro giorni

Giovedì sera, contro il Rio Ave, il Milan proverà a superare il primo, vero bivio della stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, una vittoria consentirebbe ai rossoneri di accedere alla fase a gironi dell’Europa League e assicurerebbe al club un certo quantitativo di soldi da spendere (circa 15 milioni). Pioli si gioca molto in quattro giorni, perché poi c’è la partita contro lo Spezia: prima della sosta il Milan potrebbe ritrovarsi primo in classifica e qualificato in Europa.