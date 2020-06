Riparte il calcio: stasera Juve-Milan con cinque sostituzioni, ma solo tre interruzioni

Stop ai supplementari, ma con cinque cambi da giocarsi: stasera, con il ritorno del calcio professionistico in Italia grazie a Juventus-Milan, prendono vita le modifiche regolamentari inserite in tutte le competizioni italiane della stagione 2019-20, campionato e Coppa Italia. Lo ha ufficializzato settimana scorsa la Federcalcio "metabolizzando" la direttiva dell’IFAB, l’organismo calcistico mondiale. Inoltre, precisa il comunicato federale, "è stato deciso di prevedere che ogni squadra possa effettuare le suddette sostituzioni utilizzando al massimo tre interruzioni della gara, oltre all’intervallo previsto tra i due tempi di gioco". E specifica che se le due squadre effettuano il cambio nello stesso momento, quest’ultimo verrà conteggiato per entrambe.