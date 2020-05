Riparte la A, la Diretta Gol richiesta da Spadafora potrebbe essere su Tv8

Secondo quanto riporta Repubblica.it, l'idea di trasmettere in chiaro i gol del campionato in diretta gol sarebbero su Tv8 canale televisivo italiano privato edito da Nuova Società Televisiva Italiana, società appartenente al gruppo Sky Italia. Lì sono state ospitate anche gare di Europa League, Formula 1 e Moto Gp, tutti eventi che Sky ha in esclusiva. Un accordo però non facile, sia per la tempistica delle partite in contemporanea, sia perché c'è un altro broadcaster come Dazn, sia perché di mezzo ci sono anche Mediaset e Rai.