Ripresa Serie A, idea playoff perde consistenza: in caso di stop la classifica sarà cristallizzata

La maggioranza delle 20 società di Serie A, spiega la Gazzetta dello Sport, continua a considerare l’ipotesi playoff/playout una soluzione remota e comunque non gradita. La FIGC sta pensando all’istituzione dei playoff nel caso in cui si dovesse andare incontro ad un nuovo stop a causa dell’epidemia, ma per il quotidiano l’ipotesi è sempre più di difficile attuazione.

Il formato ridotto, nel caso, dovrebbe esser preso in considerazione fin da subito e non lasciato in un angolo come salvagente per un nuovo stop. E dal momento che i club stanno ragionando sul ripartire col formato standard, vien da se che quella dei playoff/playout è ipotesi sempre più remota.

Cosa succede quindi in caso di nuovo stop? Senza troppi ragionamenti cervellotici, la classifica verrebbe cristallizzata al momento esatto dello stop definitivo. E quindi lo Scudetto lo vincerebbe chi è in testa in quel momento e via a cascata posti Champions, Europa League e le tre retrocesse.