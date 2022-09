Ristrutturare San Siro? Scaroni è chiaro: "Questa cosa è impossibile e pericolosa"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto nel corso della conferenza stampa che si sta tenendo presso lo studio Barabino in Foro Buonaparte soffermandosi sulla possibilità di ristrutturare San Siro: "Io vorrei spiegare perché non si può ristrutturare San Siro. Ci sono vari motivi, ma mi limito a dire questo: come facciamo a giocare 50 partite più altre eventi con un mega cantiere in cui ogni sei giorni entrano 50 mila persone? Vi assicuro che questa cosa è impossibile e molto pericolosa. Tutte le ristrutturazioni sono avvenute dove c'era un solo club e dove c'era uno stadio vicino in cui traslocare per un certo periodo. Ogni volta che sento dire perché non ristrutturiamo San Siro penso che chi lo dice o non ha riflettuto fino in fondo oppure non vuole fare niente. Per noi è un'ipotesi impossibile. Quindi o facciamo il nuovo stadio a San Siro oppure lo facciamo da un'altra parte".