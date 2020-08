Rivaldo: "Il Barcellona spende tanto per giocatori che non fanno la differenza. Serve Neymar"

Analizzando la debacle europea con il Bayern Monaco, Rivaldo, ex di Barça e Milan, ha rilanciato una vecchia idea di mercato: "Neymar è il giocatore adeguato per il Barcellona, perché ha una forte personalità e non gli importa se accanto a lui c'è Messi, a differenza di altri calciatori che si sentono intimiditi e debilitati dalla grande della Pulga. Il problema del Barcellona in questi anni sta negli acquisti effettuati, calciatori costati sempre tantissimo che però non fanno la differenza nel gruppo".