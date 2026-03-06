Rivalità e collaborazione: il lavoro di Milan e Inter verso il nuovo stadio. Ecco i prossimi passi

Domenica ci sarà una forte rivalità sul campo, ma Milan e Inter sono pronte a collaborare per il nuovo stadio. Come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i due club hanno firmato il rogito per l’acquisizione dello stadio San Siro e le aree circostanti per 197 milioni di euro.

Da quel momento i rapporti tra le due società si sono intrecciati ancora di più a livello dirigenziale, con Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta che quotidianamente si aggiornano sull’avanzamento dell’aspetto burocratico.

I lavori dovrebbero cominciare nel 2027 sperando di avere il nuovo impianto nel 2031, in tempo per gli Europei del 2032. I club hanno affidato il progetto stadio agli studi Foster e Manica. La spesa complessiva è stimata tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro, di cui 800 mila solo per il nuovo impianto, che avrà una capienza di circa 71500 posto.