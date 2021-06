Rivera: "Mancini ha saputo trasmettere la voglia di vincere. Interessante scoprire Locatelli"

"Mancini ha lavorato e sta lavorando bene. Ha saputo puntare sui giovani sin dall’inizio e questa non era una scelta scontata. Poi c’è un’altra cosa che si vede: ha istillato a tutti i calciatori una grande voglia di vincere". Parla così Gianni Rivera, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport. Nel frattempo, il grande pubblico ha scoperto, almeno a livello internazionale un giocatore come Locatelli. "Sarà interessante ora scoprirne la dimensione tecnica, non lo conosco abbastanza per poter dire dove potrà arrivare".