Rivera ricorda Riva: "Persona seria e perbene: tirava fuori il meglio degli altri. E poi non condividevamo staffette..."

Gianni Rivera e Gigi Riva sono stati rivali per una vita in campo, anche nell'assegnazione del Pallone d'Oro come quando nel 1969 il rossonero vinse di pochi voti sulla leggenda del Cagliari. Rivera questa mattina è stato intervistato da La Stampa e ha voluto ricordare Riva all'indomani della sua morte avvenuta per complicazioni al cuore nell'Ospedale di Cagliari.

Il ricordo di Rivera: "Difficile metterlo a fuoco, soprattutto adesso, con tante emozioni. Non ricordo nemmeno cosa facessi io quando giocavo, figurarsi se posso ripescare altro. Gigi era una persona seria, perbene, capace, una di quelle che tirano fuori l meglio di sè e degli altri". Poi una battuta: "E poi ricoprivamo due ruoli diversi, niente staffette, niente alternanze, quindi il compagno ideale".