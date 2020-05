Rizzoli: "Il gol di Ibra a Firenze? Dal 2020/21 sarà azione regolare"

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei cambiamenti regolamentari sui falli di mano a partire dalla stagione 2020/2021, facendo un esempio con il gol annullato a Zlatan Ibrahimovic contro la Fiorentina: "Le modifiche sul fallo di mano, anche se sarebbe più corretto definirle chiarimenti per limitare il tocco di mano dell'attaccante, sono la parte più corposa dei cambiamenti che l'IFAB ha approvato per la prossima stagione. L'incipit della regola era evitare che una rete possa essere segnata con un braccio, anche se involontariamente. Siccome c'era una parte sulla tempistica che non era molto chiara, hanno voluto accorciare i tempi, specificando 'nell'immediatezza' e spiegando che vuol dire qualcosa di molto ristretto sia in termini di distanza che di dinamica dell'azione. Con la nuova regola, il gol di Ibrahimovic a Firenze sarebbe stato regolare. Sarebbe gol perchè il tocco non è punibile e c'è una tempistica molto lunga e tre dribbling prima che lui calci in porta. Se invece il tocco fosse stato punibile, ad esempio Ibrahimovic avesse toccato il pallone aumentando volontariamente il volume del corpo, allora sarebbe stato da annullare anche con le regole della prossima stagione".