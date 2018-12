RMC SPORT - Carbone: "Gattuso bravo a trovare soluzioni alternative"

Campione d'Italia e d'Europa con la maglia del Milan, Angelo Carbone si è espresso così sui rossoneri a RMC Sport, nel corso della trasmissione 'Al Var dello Sport', con un focus sulla prossima gara contro la Fiorentina.

“La partita del Dall’Ara non ha dato soddisfazioni a nessuno, né a Gattuso né ai giocatori stessi. Contro la Fiorentina mancheranno Bakayoko e Kessie, due giocatori importanti, ma in questo frangente di campionato Rino è stato bravissimo a trovare soluzioni alternative. Mi auguro riesca a farlo ancora nonostante i tanti infortuni. Fiorentina? È un’avversaria difficile, capace di rimontare da situazioni scomode come domenica scorsa contro l’Empoli. Serve inventare qualcosa di speciale per ottenere un risultato positivo. Chiaro che non poter disporre di tutti gli elementi della rosa ti penalizza, può essere un’attenuante. Pochi gol davanti? C’entra la forma non brillante di Suso e Calhanoglu, ma anche il momento poco sereno dal punto di vista mentale di Higuain che, in ogni caso, non si può discutere. Detto questo, credo sia un momento che può capitare a tutti. I rossoneri stanno anche andando oltre quella che è la struttura della squadra. Il gioco e i risultati stanno mancando nelle ultime partite, tutti si aspettano i tre punti in partite come quelle di Bologna, ma arrivare in fondo senza flessioni è praticamente impossibile”.