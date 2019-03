RMC SPORT - Collovati: "Il Milan sta meglio, l'Inter non ha un gruppo solido"

A RMC Sport, durante Maracanà, per parlare di Milan-Inter è intervenuto un ex come Fulvio Collovati.

Sul derby

"Ora sta meglio il Milan, è più riposato ed è una squadra che ha un punto di vantaggio. La bravura di Gattuso è stata quella di creare un gruppo solido, cosa che l’Inter non ha. Ci sono squalifiche e infortuni, ma l’Inter si trova a non avere un gruppo. In più gioca stasera con l’Eintracht. Andare avanti in Europa vuol dire avere più fiducia. Se non vai avanti, poi c’è il derby. E’ una situazione a livello psicologico non facile".

Sui due spogliatoi

"Quello che ha fatto Gattuso, deve farlo ora Spalletti. Il Milan era pieno di infortuni, poi ha avuto problemi con Higuain, ma ha gestito alla grande la situazione. Ora tocca a Spalletti, che deve anche fare i conti con il caso Icardi, che coinvolge lui e non solo la società".