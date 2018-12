RMC SPORT - Di Gennaro: "Non ho dubbi su Fabregas ma sul ruolo"

Nel corso del secondo tempo di Olympiacos-Milan Antonio Di Gennaro, ex giocatore oggi opinionista, è intervenuto a RMC Sport Live Show: "In Coppa non ci si può mai deconcentrare che sia Champions League o Europa League, ci deve essere sempre l'approccio giusto. La sconfitta della Roma arriva in un momento già difficile e quindi il risultato diventa importante per lavorare serenamente. Discorso simile anche per la Lazio perché una sconfitta soprattutto in casa ti può creare delle problematiche. Dispiace per l'Inter e il Napoli. I nerazzurri hanno dilapidato i sei punti di vantaggio che avevano proprio sul Tottenham e questo la dice lunga. Il Napoli ha giocato la coppa fino in fondo. Milik invece ha avuto una palla che poteva cambiare la stagione del Napoli, poi Ancelotti è stato bravo a portare subito l'attenzione sull'Europa League. Peccato perché si potevano avere quattro squadre italiane in Champions. Ora c'è l'Europa League e credo che Inter e Napoli affronteranno questa competizione al massimo".

Qual è l'utilità di un ritiro?

"Per me nessuna. Io ricordo di averlo fatto con Mazzone e poi la partita dopo abbiamo perso 2-0 in casa. Non credo a questo rimedio. Il ritiro a livello psicologico è troppo pesante. Oggi conta la professionalità del giocatore e devono essere capaci di gestirsi in tutto. Oggi più di prima il giocatore deve essere professionista".

Milan, Fabregas è un giocatore che ti convince?

"Per giocare davanti alla difesa si deve adattare. Fabregas è una bellissima mezzala ma quando devi giocare davanti alla difesa cambia tutto e in quel ruolo si deve adattare. Fabregas è un giocatore di grande talento e può giocare alla grande anche tre o quattro anni ma bisogna capire se il ruolo di regista lo sente suo oppure no. Non ho dubbi su Fabregas ma sul ruolo che dovrebbe fare".