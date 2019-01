RMC SPORT - Eranio: "Piatek è un grande acquisto, Bakayoko straripante"

Stefano Eranio, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua su Piatek, subito decisivo con una doppietta contro il Napoli: "Riesce a far giocare bene la squadra, a muoversi con i tempi giusti e vedere la porta. E' un grande acquisto, lo sapevo già perché sono andato spesso a Genova, potrà dare qualcosa di importante al Milan. Si muove da giocatore vero e questa è la cosa più importante. Lui e Cutrone insieme? In qualche partita sì, ma gli equilibri sono importanti. Cutrone lavora molto in fase di non possesso e può sacrificarsi. Per come vedo il calcio Gattuso proseguirà col modulo ad una punta. Bakayoko è stato straripante, partita dopo partita sta mostrando anche grandi qualità. Piatek ha fatto due gol contro il difensore centrale ora forse più forte in Europa, anche se ieri ha fatto due errori gravi".