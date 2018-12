RMC SPORT - Fedele: "Gazidis ha scelto di non riscattare Higuain. Gattuso? Dipende da Conte"

Furio Fedele, intervenuto a RMC Sport, ha parlato del futuro di Higuain e di Gattuso: "Gattuso si è preso le responsabilità, l'attaccante da cambiare era Higuain e Cutrone, ma l'argentino non si può toccare perché si innervosisce. Il Milan per volere di Gazidis ha deciso di non riscattare il giocatore a fine campionato e tornerà alla Juventus. Il futuro di Gattuso è legato al quarto posto e a quello che farà Antonio Conte, non bisogna dimenticare che Conte è legato a doppia mandata a Marotta che lo portò alla Juventus. E' il primo candidato a sostituire Spalletti all'Inter se le cose andranno male. Se Conte fosse libero purtroppo a Gattuso potrebbe non bastare il quarto posto per essere riconfermato".