RMC Sport - Fofana, non solo Milan: anche il Marsiglia sull'ex Udinese

Tra i giocatori recentemente accostati al Milan in vista dell'imminente sessione di mercato figura anche il profilo di Seko Fofana. L'ex centrocampista dell'Udinese, secondo quanto riporta RMC Sport, non solo potrebbe tornare in Italia ma anche rimanere in Francia cambiando casacca. Oltre a Milan e Atalanta, infatti, sul giocatore del Lens è vivo l'interesse del Marsiglia.